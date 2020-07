Robin Söderling var blandt verdens bedste tennisspillere, da han blev ramt af sygdom. Her ses han i 2011-udgaven af Wimbledon, der blev hans sidste grand slam-turnering.

Tidligere tennisstjerne vinder ni års kamp mod panikangst

På toppen af karrieren var Robin Söderling en af verdens bedste tennisspillere.

Svenskeren nåede op som nummer fire på verdensranglisten, vandt ti turneringer på ATP-niveau og var to gange i finalen i grand slam-turneringen French Open.

Men pludselig forsvandt han ud af billedet.

I 2011 blev han ramt af kyssesyge og måtte holde en lang pause. Flere varslede comebackforsøg blev aldrig til noget, og i 2015 valgte han endegyldigt at indstille karrieren i en alder af kun 31 år.

I et opslag på Instagram fortæller Söderling nu, at det var andet end kyssesyge, der slog en lovende karriere omkuld.

Siden 2011 har han kæmpet med mentale problemer, angst og panikanfald. Først nu føler han, at han er kommet oven på.

- Jeg er glad for og heldig, at jeg er kommet ud på den anden side nu.

- Efter at have kæmpet med angst og panikanfald siden juli 2011 har jeg givet min krop og sjæl ro til at hele, og nu - endelig - ni år senere har jeg det godt igen, måske bedre end nogensinde, skriver Robin Söderling.

Han fortæller samtidig, at han flere gange er blevet opfordret til at fortælle omverdenen om sine helbredsproblemer, men at han først nu føler sig klar til det.

Den nu 35-årige svensker håber, at hans fortælling kan sætte mere fokus på sportsfolks mentale helbred.

- Ingen giver dig information og værktøjer til, hvordan du skal håndtere presset på og udenfor banen. Hvordan du skal passe lige så meget på dig selv mentalt, som du passer på din krop.

- I 2011 var jeg i mit livs bedste form - men fra den ene dag til den anden kunne jeg ikke tage et skridt, jeg kunne ikke trække vejret, jeg ønskede bare at kravle ud af min egen hud, skriver den tidligere tennisstjerne.