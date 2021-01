Tidligere svensk topdommer skal i fængsel for bedrageri

En tidligere svensk fodbolddommer er fredag blevet idømt en fængselsstraf på fire et halvt år for bedrageri.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Den unavngivne topdommer er dømt for i flere omgange at have kontaktet virksomheder for at hjælpe dem med at opsige telefonabonnementer, som de skulle have tegnet ved en fejl. Men det var altså en del af et svindelnummer.

I fire andre tilfælde er dommeren dømt for at have narret privatpersoner til at låne ham penge ved at opgive falske oplysninger.

Dommeren er blevet dømt til at betale 4,8 millioner kroner i erstatning.

I løbet af sin aktive karriere passede den dømte mand ikke blot fløjten i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan.

Han var også dommer ved kampe i Champions League, Europa League og i landskampe. Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Dommeren bliver aktuelt også undersøgt i en sag om matchfixing. Han mistænkes for at have spillet på kampe, som han selv har dømt.

Dommeren har været varetægtsfængslet siden september, og han er også blevet suspenderet af det svenske fodboldforbund (SvFF).

Aftonbladet har tidligere skrevet, at SvFF angiveligt fik oplysninger om dommeren tidligt i 2020, men alligevel lod ham fortsætte med at dømme.

Dommeren har tidligere forklaret, at han har brugt de penge, han fik gennem svindel, på spil på forskellige online spilsider.