Tidligere superligaspillere går målamok i Norge

Flere tidligere superligaspillere havde søndag stor succes foran målet i den norske Eliteserie.

Blandt dem er danske Philip Zinckernagel, der har gang i en forrygende sæson for Bodø/Glimt.

Den tidligere Sønderjyske-kreatør kom på måltavlen to gange i 3-0-sejren ude over Sarpsborg. Begge hans mål blev scoret med skud uden for feltet.