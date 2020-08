Tidligere langrendsprofil erkender misbrug: Har brug for hjælp

Den norske langrendsløber Petter Northug, der i en årrække var verdens bedste inden for sit felt, døjer med store misbrugsproblemer.

Sådan lyder det fra Northug selv på et pressemøde i Trondheim.

Pressemødet kommer, en uge efter at Northug blev stoppet af politiet og efterfølgende sigtet for at overtræde hastighedsbegrænsningen, for at være påvirket under kørsel samt for besiddelse af narkotika.