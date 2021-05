Tidligere landsholdsspiller tager tre år mere i AaB

Ahlmann fik superligadebut for AaB i 2010 og har i alt spillet 244 førsteholdskampe for aalborgenserne.

- Når Jakob spiller på sit topniveau, så er der ikke mange spillere i dansk fodbold, der på hans position kan gøre ham rangen stridig, og derfor er vi selvfølgelig også meget tilfredse med at forlænge aftalen, siger AaB's sportschef, Inge André Olsen, i en pressemeddelelse.

Selv ser Ahlmann tegningen til et spændende AaB-mandskab under træner Martí Cifuentes og er glad for at fortsætte i den klub, hvor han har spillet hele sin seniorkarriere.

- Fodboldverdenen er normalt meget omskiftelig, men jeg synes, at AaB og jeg matcher hinanden godt, og det mente klubben heldigvis også, så det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan få lov at fortsætte herude, siger Jakob Ahlman.

Den 30-årige yderforsvarer er noteret for tre kampe for det danske A-landshold.

De to første fik han mod Ungarn og Sverige i halen af AaB's guldsæson i 2014.

Den tredje optræden i rødt og hvidt kom i november sidste år, hvor han blev sendt på banen for et afbudsramt dansk hold. Igen var modstanderen Sverige.