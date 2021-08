Tidligere landsholdsfløj vender hjem til dansk håndbold

En dansk håndboldprofil vender hjem til kvindeligaen.

Ann Grete Nørgaard har skrevet under på en etårig kontrakt med Silkeborg-Voel.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

37-årige Nørgaard vender tilbage til Danmark efter to år i udlandet. Op til 2019/20-sæsonen skiftede hun Viborg HK ud med rumænske Ramnicu Valcea.

I december 2020 gik turen så til norske Storhamar. Nu skal tørne ud for Viborgs lokalrivaler fra Silkeborg-Voel.

- Jeg har igennem min karriere altid haft et godt indtryk af klubben, når jeg har besøgt den som modstander. Nu ser jeg frem at trække trøjen over hovedet og sammen med de andre piger kæmpe for, at vi kan komme i slutspillet, i hvad der ligner en rigtig stærk liga, siger Ann Grete Nørgaard på Silkeborg-Voels hjemmeside.

- Jeg ved, at der er et spændende hold i Silkeborg-Voel KFUM med både nogle rutinerede kræfter og unge talenter, og jeg ser frem til at blive en del af holdet.

Fløjspilleren var i mange år en fast del af det danske landshold, hvor det i alt er blevet til 139 optrædener.

2021/22-sæsonen i Bambusa Kvindeligaen går i gang 31. august. Silkeborg-Voel spiller sin første kamp 1. september mod de forsvarende mestre fra Odense Håndbold.