Tidligere kvindetræner afløser Rudbæk som trænerchef

Det bliver Kenneth Heiner-Møller, der overtager Peter Rudbæks job som chef for træneruddannelserne i Dansk Boldspil-Union (DBU).

49-årige Kenneth Heiner-Møller kommer fra et job som sportschef og landstræner for Canadas kvindelandshold. Han stod desuden i spidsen for de danske landsholdskvinder, da de vandt EM-bronze i 2013.