Tidligere gymnaster beskriver rædselsregime i Australien

En af dem er Chloe Gilliland, der beskriver sine oplevelser på Facebook. Hun forklarer, at kommentarer fra trænere om, at hun var "for tung", forårsagede bulimi.

- Da jeg skulle være på mit højeste niveau, var jeg en nervøs, stresset og depressiv teenager.

- Selv om jeg havde en sportspsykolog tilknyttet og fik råd om kost, så følte jeg som 17-årig, at det var nemmere at tage mit eget liv end at gøre, som de ønskede af mig, skriver Chloe Gilliland på Facebook.

Chloe Gilliland vandt blandt andet guld i 2006 ved Commonwealth Games i Melbourne.

Også Mary-Anne Monckton, der vandt sølv ved Commonwealth Games i 2014 i Glasgow, har valgt at fortælle om sine oplevelser.

- Misbruget skal stoppe - eller i hvert fald ud af vores sport.

- Jeg har som mange andre oplevet body-shaming, fået mad taget fra mig og er blevet råbt af, indtil jeg græd, fortæller hun.

En tredje australsk gymnast, Olivia Vivian, fortæller, at det havde store konsekvenser for hende at kæmpe sig til OL i Beijing i 2008.

- Jeg var en knækket atlet, og måske endnu værre - en knækket person, erindrer Vivian.

Det Australske Gymnastikforbund slår fast, at forbundet har nultolerance over for alle former for misbrug.

- Vi anerkender og støtter dem, der er stået frem. For deres mod og deres stemme. Jeg ønsker, at de skal vide, at vi vil lytte på dem. Og vi vil handle, siger gymnastikforbundets leder, Kitty Chiller.

Gymnaster fra flere lande er de senere år stået frem med beretninger om et hårdt elitemiljø.

Dokumentarfilmen "Athlete A" på Netflix har for nylig sat fokus på gymnastikken i USA, hvor lægen Larry Nassar i 2018 blev fængslet efter at have sexmisbrugt mere end 250 atleter.