Tidligere fodboldchef frifindes i Fifa-korruptionssag

Manuel Burga, der tidligere har været præsident for Det Peruanske Fodboldforbund, var anklaget i den store korruptionssag i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

En domstol i New York frifandt tirsdag den 60-årige Manuel Burga for anklager om korruption.

Manuel Burga har tidligere været et højtstående medlem af Fifa. Han var tiltalt for kriminel sammensværgelse.

Ifølge AFP havde han sagt ja til at modtage bestikkelse, men han nåede aldrig at modtage den, fordi han samtidig blev undersøgt for korruption i sit hjemland.

Frifindelsen sker, få dage efter at domstolen i New York fandt brasilianeren José Maria Marin og Juan Ángel Napout fra Paraguay skyldige i tiltalepunkter om kriminel sammensværgelse, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet.

De tre, hvoraf altså to blev dømt, har alle en fortid som præsident i deres respektive landes fodboldforbund, og de har alle været højtstående medlemmer af Fifa samt i Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol).

Alle tre var anklaget for at have modtaget millioner af dollar i bestikkelse i forbindelse med salg af tv-rettigheder til fodboldturneringer.

De tre blev pågrebet og anholdt i en antikorruptionsaktion i Zürich tilbage i maj 2015.

Det er de første tre personer, der er blevet stillet for retten i USA som følge af efterforskningen.