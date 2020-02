Tidligere elitesvømmere overvejer sag om godtgørelse

Tidligere og nuværende svømmere fik fredag Kammeradvokatens ord for, at de træningsmetoder, de var blevet udsat for i en årrække, var i strid med retningslinjerne.

Efterfølgende fortalte Mads Øland, direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF), at man undersøger mulighederne for en godtgørelsessag, og ifølge DR overvejer de tidligere svømmere Trine Gudnitz og Kathrine Jørgensen det forslag.

Både Gudnitz og Jørgensen fortalte om deres oplevelser med en hård kultur og barske træningsmetoder i DR-dokumentaren "Svømmestjerner - under overfladen", der fik Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund til at igangsætte en undersøgelse i samråd med Kulturministeriet.

- Vi er jo en lang række svømmere, som på en eller anden måde er blevet skadet på hver vores vis - nogle fysisk og nogle psykisk. Det er ting, som vi kommer til at deale med resten af vores liv, så det er klart, at det vil betyde noget, hvis man får en eller anden form for erstatning og føle en anerkendelse for, at de ting, man blev udsat for, var forkerte, siger Gudnitz til DR.

Kathrine Jørgensen fortæller, at årene på elitecentret har haft og stadig har stor betydning for hendes liv. Efter offentliggørelsen af rapporten overvejer hun at følge Mads Ølands forslag.

- Det kunne jeg nok godt. Det er ikke noget, jeg har tænkt over, men nu det er blevet bragt på banen, kan jeg godt se, det er noget, jeg nok burde have, og det kunne jeg godt finde på at undersøge, siger hun.

Kammeradvokatens rapport består af 230 siders undersøgelse af perioden i dansk svømning fra 2001 og frem.

Den retter en skarp kritik af de kritisable forhold for svømmere på seniorlandsholdet fra 2003 til 2013 og på juniorlandsholdet fra 2006 til 2014.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark får kritik.

Som konsekvens af rapporten mistede Pia Holmen Christensen fredag sit job som direktør for svømmeunionen. Hun havde haft posten siden 2001.