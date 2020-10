Tidligere dansk verdensmester skifter til Trek

Den tidligere verdensmester har skrevet under på en toårig kontrakt efter at have kørt for hollandske Boels-Dolmans i seks år.

- Jeg er meget stolt og glad over at skifte til Trek-Segafredo for de næste to år. Jeg er begejstret over at tage det næste skridt i min karriere.

- Jeg mener, at Trek-Segafredo skubber kvindecykling i den rigtige retning, og jeg er glad for at blive en del af den proces, siger Amalie Dideriksen i holdets pressemeddelelse.

Den 24-årige Dideriksen blev verdensmester i linjeløb i 2016.