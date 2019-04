Tidligere dansk badmintonspiller dropper anke

35-årige Persson er blevet idømt en karantæne på 18 måneder for brud på matchfixing-reglerne, da han i to tilfælde ikke indrapporterede henvendelser om at fixe kampe.

Den tidligere danske topspiller i badminton Joachim Persson opgiver at kæmpe mod Det Internationale Badmintonforbund (BWF).

Det kom frem i slutningen af marts, og tirsdag meddeler Joachim Persson, at han ikke anker dommen, skriver TV2 Sport.

- Jeg vil ikke bruge flere ressourcer på det her og dermed ikke ofre mere tid, energi og flere penge. Sagen har lagt en skygge over mit liv i godt tre år, hvor undersøgelserne har stået på, og den vil gøre det i minimum de næste 17 måneder under karantænen.

- Samtidig kan det komme til at indskrænke mine muligheder i badmintonverdenen fremover, når en Google-søgning altid vil indikere en sort plet på mit CV.

- Jeg forstår mine odds godt nok til at indse, at en appelsag bliver svær at vinde mod det maskineri, BWF kan stable på benene, siger Joachim Persson til TV2 Sport.

BWF fandt ingen beviser for, at der rent faktisk var blevet manipuleret med badmintonresultater i sagen.

Dommen lød på to brud på manglende indberetning af henvendelser om matchfixing, og reglerne er sådan, at BWF skal underrettes, hvis en spiller bliver tilbudt at fixe en kamp eller på anden vis hører om matchfixing.

Dommen lød også på to brud på mangelfuldt samarbejde med BWF, og danskeren ønskede blandt andet ikke at udlevere sine bankudskrifter.

Karantæne på 18 måneder gælder for at spille kampe og varetage administrative opgaver inden for badminton, herunder også at være træner.

Joachim Persson bedste placering som aktiv var en sjetteplads på verdensranglisten.

Indtil sagen kom frem var han sportschef i badmintonklubben Langhøj.

Danskeren må ikke have noget at gøre med badmintonsporten frem til september 2020.