Tidligere cykelholdsejer Oleg Tinkov ramt af kræft

Oleg Tinkov er blevet ramt af kræft.

Ifølge flere medier har den tidligere cykelholdsejer fortalt det russke medie Vedomosti, at han har fået konstateret leukæmi.

- Selv om jeg ikke har villet komme ind på detaljerne i noget tid, så er tiden vist kommet til, at jeg fortæller, at jeg er blevet diagnosticeret med en akut form for leukæmi, siger Tinkov til det russiske medie.