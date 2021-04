Brian Cookson har både været præsident for British Cycling og UCI. (Arkivfoto)

Tidligere cykelchef har ingen erindring om britisk sag

Brian Cookson, tidligere chef for British Cycling, kan ikke huske en omtalt sag fra 2010.

Den tidligere chef for British Cycling Brian Cookson kan ikke huske sagen om en cykelrytters dopingprøve, der har fået Storbritanniens Antidopingagentur (Ukad) i søgelyset hos Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

UCI søger svar på en historie i flere britiske medier, som beretter, at British Cycling fik lov til selv at undersøge omstændighederne ved en dopingprøve med spor af det anabole steroid nandrolon tilbage i 2010.

- Jeg har ingen erindring om sagen, og jeg vil med glæde arbejde sammen med Wada, Ukad og ethvert andet forbund. Idet sagen er ved at blive efterforsket, kan jeg ikke komme med yderligere kommentarer, siger han til cyclingnews.com.

Ifølge de britiske medier indeholdt prøven dengang en unormal mængde nandrolon, og det var op til Ukad at efterforske den nærmere.

Men i stedet for, at Ukad gik ind i sagen, gjorde man angiveligt British Cycling opmærksom på problemet.

Blandt andet gennemførte British Cycling herefter sine egen dopingtest af en række andre ryttere.

Wada understregede tidligere på ugen over for medierne, at agenturet er opmærksom på sagen.

- Vi har bedt vores uafhængige afdeling for efterforskning og efterretningsarbejde om at gå ind i sagen og kontakte Ukad for at søge mere information, sagde en talsmand til medierne.

Ukad forklarede - uden at forholde sig til den specifikke sag - at en mindre mængde af sådanne stoffer kan blive fundet i en prøve, uden at det automatisk udløser en efterforskning.

- Disse mængder kan spores og kan nogle gange opstå naturligt i kroppen. Retningslinjerne fra Wada tilskriver, at sådanne fund kan bidrage til beslutninger om, hvem der skal testes og hvornår, men de udløser ikke automatisk en efterforskning, lød det fra en talsmand.

På baggrund af mediernes historier igangsatte Ukad en undersøgelse af forløbet "for at kunne bekræfte, at de beslutninger, der blev truffet i 2011, fulgte Wadas regler", skrev antidopingenheden på sin hjemmeside.

Brian Cookson var chef for British Cycling fra 1997 til 2013. Siden var han præsident for Den Internationale Cykelunion (UCI) fra 2013 til 2017.