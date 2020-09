Tidligere atletikboss idømt fængsel for korruption

Den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund (IAAF) Lamine Diack straffes med fire års fængsel - hvoraf de to år er betinget - for korruption.

Desuden får Lamine Diack en bøde på 500.000 euro (3,7 millioner kroner) for korruption i en russisk dopingskandale.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP onsdag.

Straffen svarede til den straf, som anklageren i den franske retssal havde krævet forud for dommen.

Diack, der var præsident i IAAF fra 1999 til 2015, var blandt andet anklaget for at have modtaget millioner af kroner for at dække over positive dopingtest fra russiske atletikudøvere.

Lamine Diack blev i 2015 afløst som præsident af Sebastian Coe.

Diacks regeringstid sluttede i kaos med beskyldninger om, at han sammen med sin søn prøvede at forhindre en dopingsag mod Rusland mod betaling.

Diacks søn, Papa Massata Diack, var også på anklagebænken i sagen. Dog ikke fysisk, da sønnen flygtede til Senegal, da den franske efterforskning blev indledt. Senegal har ikke udleveret ham til Frankrig.

Papa Massata Diack blev straffet endnu hårdere end sin far og fik fem års fængsel samt en bøde på en million euro (7,4 millioner kroner).

IAAF hedder i dag World Athletics.

World Athletics havde på forhånd krævet 41,2 millioner euro (307 millioner kroner) i erstatning fra Diack-familien, fordi dopingskandalen har fået sponsorer til at holde sig væk fra forbundet.

Retten i Frankrig bestemte onsdag, at far og søn Diack skal betale fem millioner euro (37 millioner kroner) i erstatning til World Athletics.

Diacks advokater meddelte onsdag, at de fandt afgørelsen uretfærdig og umenneskelig og vil appellere den.