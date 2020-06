Tidligere antidopingchef: Præsident bad mig omgå reglerne

Den tidligere antidoping-chef for Det Internationale Atletikforbund (IAAF), der nu hedder World Athletics, Gabriel Dolle, siger, at forbundets tidligere præsident Lamine Diack bad ham om at omgå reglerne.

78-årige Gabriel Dolle siger, at han blev bedt om at gøre det for at "undgå en skandale", der ville afskrække sponsorer.

Lamine Diack er anklaget for at have taget imod millioner af dollar for at dække over russiske dopingtest.

Samtidig er Gabriel Dolle sigtet for at have taget imod omtrent 190.000 euro i bestikkelse i årene 2013-2014. Det svarer til 1,4 millioner kroner.

Gabriel Dolle forklarer i retten, at han havde forsøgt at finde et kompromis mellem IAAF's vigtigste interesser og dopingbeskyldninger mod russiske atleter.

I slutningen af 2011 og begyndelsen af 2012 lavede IAAF en liste over 23 russiske atleter, hvis dopingtest gav anledning til bekymring.

I retten siger Gabriel Dolle, at Lamine Diack havde bedt ham om "at tænke over IAAF's finansielle situation".

- Med listen ville det have skabt en skandale, der kunne have haft indflydelse på forhandlingerne med sponsorerne og sat dem i fare, siger Gabriel Dolle.

Han tilføjer, at han ikke ville fremprovokere en skandale, men holdt fast på, at han aldrig har undladt at straffe en dopingsynder.

Hertil siger dommeren i sagen, at flere af de russiske atleter på listen deltog i flere konkurrencer efterfølgende og vandt medaljer, hvortil Gabriel Dolle svarer, at "han er blevet forrådt".