Tidligere Tour-komet har mistet troen på ny topplacering

Efter at have stået over i 2017 har han i de seneste to år stillet op som Mitchelton-Scotts store klassementhåb. Men begge gange har han skuffet fælt.

Og efter en alt andet end vellykket optakt med sygdom og formsvigt har Yates droppet enhver ambition om at køre med om en topplacering i den samlede stilling.

- De sidste to år har jeg kørt efter klassementet, selv om jeg ikke havde den bedste forberedelse, og det gik ikke godt. Det ville være dumt at gøre det igen, når jeg lige har været syg.

- Det stiller store krav at kunne gøre det godt i klassementet. Hvis man ikke er 100 procent på toppen, bliver man kørt bagud, siger Adam Yates.

Han indledte ellers sæsonen stærkt og vandt UAE Tour, umiddelbart inden sæsonen blev afbrudt af coronapandemien.

Siden genstarten har han kun været med i Critérium du Dauphiné, hvor han kørte sig til en samlet 17.-plads efter en præstation, der ikke signalerede, at Tour-formen venter lige om hjørnet.

- Når jeg er i form, kan jeg konkurrere med de bedste om etapesejre eller en plads i toppen af klassementet.

- Det er en skam, at sæsonen blev afbrudt, men sådan er det jo. Det ville være rart at være i samme forfatning nu, men det er desværre ikke tilfældet, siger Adam Yates.

Han har svært ved at pege på én bestemt grund til, at han aldrig rigtigt har kunnet indfri de løfter, han gav i 2016.

Men fælles for de mislykkede forsøg har været en optakt, der - ligesom i år - ikke er gået efter planen.

- I 2018 brækkede jeg mit bækken nogle måneder før Tour-starten. Det var selvfølgelig ikke ideelt. Sidste år tror jeg, at jeg havde kørt for mange løb, hvis jeg skal pege på en årsag. Det er ikke let at være i form hele året, konstaterer han.

Nu satser han i stedet på etapesejre. Måske inspireret af sin tvillingbror, Simon, der kørte sidste års Tour uden klassementambitioner, men til gengæld vandt to etaper.

- Der er mange etaper, hvor det ser ud, som om et udbrud kan komme afsted. Så forhåbentlig bliver der mange muligheder, siger Adam Yates.

Han bliver del af et angrebsivrigt Michelton-Scott-hold, der også tæller farlige folk som Mikel Nieve og Esteban Chaves. Blandt holdets arbejdsmænd finder man danske Christopher Juul-Jensen.

Det bliver i øvrigt Yates' sidste Tour de France i Mitchelton-Scott-trøjen. Han skifter til nytår til det britiske storhold Ineos.