Tidligere Sovjet-stat suspenderer alligevel fodbold

Heriblandt i den tidligere Sovjet-stat Tadsjikistan, der ligger i Centralasien. Men nu bliver fodbolden imidlertid også suspenderet her.

Det sker på baggrund af, at landets myndigheder har besluttet at forbyde alle sportsbegivenheder af hensyn til bekæmpelsen af coronavirus, skriver nyhedsbureauet AFP.

De planlagte kampe søndag vil dog blive afviklet uden tilskuere, men herefter vil suspenderingen træde i kraft, og den vil strække sig til mindst 10. maj.

Tadsjikistans regering insisterer på, at der ikke er nogle coronatilfælde i landet, selv om der har været rapporter om flere mistænkelige dødsfald. Man har dog alligevel valgt at lukke landets skoler i to uger.

Landets fodboldliga gik i gang 4. april foran tomme tribuner, men efter søndag er der altså dømt pause i mindst to uger.

Der bliver stadig spillet ligakampe i Hviderusland og Turkmenistan med tilskuere på tribunerne, mens der i Nicaragua spilles på tomme stadioner.