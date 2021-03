Et nævn er kommet frem til, at lægen Richard Freeman bestilte testosteron, mens han var læge på Sky.

Tidligere Sky-læge skyldig: Bestilte doping til cykelrytter

Den tidligere læge hos cykelholdet Sky og British Cycling Richard Freeman er fundet skyldig i at have bestilt doping.

Et medicinsk nævn mener, at han i 2011 bestilte testosteron, vel vidende at det var tiltænkt en unavngiven cykelrytter for at forbedre vedkommendes præstationsevne.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og The Guardian.

- Da det (dopingmidlet, red.) ankom, var han ikke ærlig omkring, hvorfor det var blevet sendt. Han fjernede det fra Velodromen, og det blev aldrig set igen. Nævnet er kommet frem til, at lægen Freeman lige siden har talt uærligt om emnet, lyder det i nævnets skriftlige begrundelse.

Richard Freeman har erkendt sig skyldig i 18 af 22 anklagepunkter, men har benægtet, at formålet var, at en udøver skulle anvende det.

Han har dog erkendt, at han ødelagde sin computer med "en skruetrækker eller et stumpt redskab", før han overleverede den til dopingefterforskere.

Sagen har stået på i mere end to år. Freeman har undervejs fortalt, at han blev tvunget til at bestille testosteron-præparatet Testogel.

Ifølge Freeman var det den tidligere præstationsdirektør for Sky og British Cycling Shane Sutton, der beordrede ham til det.

Det skulle hjælpe Sutton med erektionsproblemer, fortalte Freeman, men det har Sutton benægtet.

Nævnet var enig i, at det var en løgn fra Richard Freemans side.

Richard Freeman var ansat hos både Sky og British Cycling fra 2009 til 2017. Han stoppede til sidst hos det nationale cykelforbund på grund af dårligt helbred og havde allerede forladt Sky.

Freeman har før været genstand for antidopingmyndighedernes opmærksomhed.

Storbritanniens Antidopingagentur lukkede i 2014 en 14 måneder lang efterforskning af en pakke, der blev leveret til Bradley Wiggins under etapeløbet Criterium du Dauphine i 2011.

Det er ikke kommet frem, hvad pakken indeholdt, men Freeman har fastholdt, at der var tale om en lovlig næsespray, selv om der var mistanke om et ulovligt antiinflammatorisk middel.

Sagen i det medicinske nævn er endnu ikke slut. I næste uge skal der tages stilling til, om Richard Freeman fortsat er egnet til at være praktiserende læge.