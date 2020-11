Tidligere Silkeborg-spiller sikrer Færøerne oprykning

Tirsdag sikrede Færøerne sig oprykning fra niveau D til C ved at vinde gruppe 1 foran Malta, Letland og Andorra.

Færøernes fodboldlandshold er i denne omgang færdig med at spille på det laveste niveau i Nations League.

Oprykningen blev en kendsgerning i en direkte gruppefinale på udebane mod Malta.

Færøerne behøvede mindst et point, og det kom i hus med 1-1.

Malta var ellers på vej mod gruppesejren, da Matthew Guillaumier otte minutter efter pausen scorede til 1-0, men den tidligere Silkeborg-spiller Ári Jónsson fik sit hold tilbage.

Med 20 minutter tilbage udlignede forsvarsspilleren Jónsson, der optrådte for Silkeborg fra 2012 til 2016, til 1-1, og det holdt altså hjem for Færøerne.

Også miniputten Gibraltar rykker op på niveau C efter at have vundet gruppe 2 foran Liechtenstein og San Marino.