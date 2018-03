Tidligere Real Madrid-spiller ryger i skattefælden igen

Han har igen fået de spanske myndigheder på nakken i forbindelse med en sag om skatteunddragelse.

Xabi Alonso er mistænkt for skattesnyd i tre tilfælde mellem 2010 og 2012, og han risikerer op til otte et halvt års fængsel, skriver AFP.

Anklagen går på, at Alonso skulle have undgået at betale skat af sine imagerettigheder i Spanien.

Det skulle være sket ved at overlade rettighederne til et firma med base på Madeira i Portugal, hvorfra Alonso følte sig sikker på at være fritaget fra at betale skat.

Sagen så sit lys for et par år siden, men er nu taget op igen af retten i Madrid.

Xabi Alonso markerede sig primært hos Liverpool, Real Madrid og Bayern München, inden han stoppede sin karriere med udgangen af den forrige sæson.

Manchester United-spilleren Alexis Sánchez, Real Madrids Marcelo og den tidligere Barcelona-spiller Javier Mascherano har alle tidligere erkendt skatteunddragelse for at undgå en fængselsdom.

Verdensstjernen Lionel Messi er tidligere dømt for skattesnyd, hvilket i første omgang gav argentineren en fængselsdom på 21 måneder.

Straffen til Messi blev senere omgjort til en bøde på omkring 15 millioner kroner.

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo er også involveret i en sag om skattesnyd i øjeblikket. Her er portugiseren mistænkt for at have snydt skattemyndighederne for et beløb omkring 109 millioner kroner.