Tidligere Premier League-målmand skifter til ishockey

Petr Cech har kastet sig over en ny sportsgren.

Den tidligere Chelsea- og Arsenal-målmand har skrevet kontrakt med det britiske ishockeyhold Guildford Phoenix, der spiller i den fjerdebedste nationale række.

Det skriver ishockeyklubben på sin hjemmeside.

- Efter 20 år som professionel fodboldspiller bliver det en vidunderlig oplevelse for mig at spille det spil, jeg elskede at se og spille, da jeg var barn, siger Cech til hjemmesiden.

Den tidligere tjekkiske landsholdsmålmand indstillede i slutningen af sidste sæson sin aktive karriere hos Arsenal.

Efterfølgende blev han ansat i sin tidligere klub Chelsea som teknisk rådgiver. Det job beholder han, mens det bliver i fritiden, at han tager skøjterne på, skriver Cech på Twitter.

Keeperen tilbragte 11 år som spiller i Chelsea, hvor han spillede 494 kampe for klubben og var med til at vinde fire Premier League-mesterskaber, Champions League og Europa League, inden han skiftede til London-rivalerne fra Arsenal i 2015.

Samtidig er det blevet til 124 kampe for det tjekkiske landshold.

37-årige Petr Cech, der også i ungdomsårene spillede ishockey, kan få debut for sit nye hold på søndag.

- Jeg er henrykt over at få muligheden for at spille for Phoenix for at få noget kamperfaring. Jeg håber, jeg kan hjælpe dette unge hold med at opnå deres mål for sæsonen og prøve at vinde så mange kampe som muligt, når jeg får muligheden for at spille, siger han til hjemmesiden.