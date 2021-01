Tidligere OL-arrangør tror ikke længere på Tokyo i 2021

En af topfigurerne i planlægningen af OL i London i 2012 ville ikke sætte næsen op efter et OL i Tokyo i 2021.

I et radiointerview med BBC fortæller Keith Mills, der var viceformand for en organisation, som stod for planlægningen af OL i London, at han ville begynde at planlægge en aflysning af Tokyo-OL.