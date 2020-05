Tidligere NFL-pressechef: Minnesota Vikings bør hente Kaepernick

Tidligere pressechef for verdens bedste liga for amerikansk fodbold (NFL) Joe Lockhart mener, at ethvert hold i ligaen bør hente den kontroversielle quarterback Colin Kaepernick tilbage.

Det skriver Joe Lockhart i en klumme for det amerikanske medie CNN i ly af de mange voldelige protester, der er brudt ud i USA efter en sort mands død i forbindelse med en brutal anholdelse i Minnesota.

Lockhart skriver, at ligaens største hovedbrud, da han var ansat som pressechef, var Colin Kaepernicks protest mod politivold. Den foregik ved at knæle under nationalmelodien til NFL-kampe.

Protesten spredte sig til flere NFL-spillere og skabte kontroverser over hele USA.

Kritikere mente, at han udviste mangel på respekt for USA, mens andre betragtede hans sag som vigtig.

Siden har ingen hold villet røre ham med en ildtang, og Colin Kaepernick har dermed ikke spillet i ligaen siden 2016.

- Jeg var forkert på den. Jeg mener også, at holdene var forkert på den ved ikke at hente ham.

- Når jeg ser, hvad der sker i Minnesota, forstår jeg, hvor forkert vi var på den, skriver Joe Lockhart i klummen.

Joe Lockhart forsvarer dog ligaen og siger, at det ikke var ligaens ledelse, der sørgede for, at Colin Kaepernick ikke fik en kontrakt med noget hold.

- Colin Kaepernick blev ikke blokeret, fordi ligaen ville straffe ham for starte protesterne. Faktisk forsøgte ligaens kommissær at få holdejere til at hente ham.

- Men svaret var altid det samme: At hente Kaepernick ville være dårligt for forretningen, skriver Joe Lockhart og tilføjer igen, at holdene tog fejl.

Joe Lockhart peger specifikt på NFL-holdet Minnesota Vikings, der burde hente Colin Kaepernick.

Den sorte mands død, der har skabt protesterne, skete i netop delstaten Minnesota i byen Minneapolis.

- Det vil ikke løse problemet med politivold mod sorte, men det vil anerkende det problem, som Kaepernick belyste.

- Det er noget, hele USA har brug for lige nu, skriver han.