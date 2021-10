Tidligere Lakers-profil indstiller basketkarrieren

Den tidligere Los Angeles Lakers-profil Pau Gasol oplyser tirsdag, at han indstiller sin professionelle basketballkarriere.

- Jeg er kommet for at fortælle jer, at jeg indstiller min professionelle basketballkarriere, lyder det.

- Det har været en svær beslutning efter så mange år, men det er en beslutning, jeg har taget efter grundige overvejelser.

Det sker på bagkant af et længere skadesforløb, fortæller han.

Gasol fik sin professionelle debut i Barcelona i 1998, inden han skrev under på en kontrakt med NBA-klubben Memphis Grizzlies tre år senere.

Han skiftede senere til Lakers, hvor han var med til at sikre to mesterskaber i 2009 og 2010. På holdet var også den nu afdøde Kobe Bryant, som han også nævner tirsdag.

- Jeg ville ønske, at han kunne have været her i dag, men nogle gange er livet ikke fair. Jeg så ham som en storebror, lyder det.

I sin karriere var han også forbi andre NBA-hold, hvorefter han til sidst valgte at tage tilbage til, hvor det hele startede. Nemlig i Barcelona, som han i sidste sæson hjalp med at vinde klubbens første mesterskab i syv år.

Spanieren blev i løbet af sine aktive år i NBA udnævnt til at modtage den prestigefyldte titel som "Årets Rookie", der hvert år uddeles til årets debutant i ligaen. Den pris modtog han i 2002.

Han nåede at spille i alt 1362 NBA-kampe, viser tal fra ligaens hjemmeside. I disse kampe blev det til intet mindre end 22.992 point.

Han har også været en talisman for det spanske landshold i en lang årrække. Gasol var blandt andet med til at vinde OL-sølv i både 2008 i Beijing og i 2012 i London.

Pau Gasol har desuden en bror, Marc Gasol, der også har tørnet ud for Lakers, men som nu spiller for Toronto Raptors.