Tidligere IOC-præsident Jacques Rogge er død

Tidligere præsident for Den Internationale Olympiske Komité (IOC) Jacques Rogge er død. Han blev 79 år.

Det meddeler IOC på sin hjemmeside.

Jacques Rogge var præsident for IOC fra 2001 til 2013 og blev herefter udnævnt som ærespræsident.

Han var uddannet ortopædkirurg med speciale i sportsmedicin.

Selv var han også et multitalent inden for sport.

Rogge var belgisk rugbymester og repræsenterede sit landshold. Han var desuden 16-foldig belgisk mester og verdensmester i sejlsport ifølge IOC.

I 1968, 1972 og 1976 var han på vandet ved OL for Belgien.

- Først og fremmest vil Jacques blive husket som en person, der elskede sport og elskede at være i selskab med atleterne, og han overførte sin passion til alle, der kendte ham. Hans glæde ved sport var smittende, siger nuværende IOC-præsident Thomas Bach til IOC's hjemmeside.

- Han opnåede meget som præsident og hjalp med at modernisere og transformere IOC. Han vil blive husket for at kæmpe for ungdomssport og for at stifte ungdoms-OL. Han var altid en benhård fortaler for en ren sport og kæmpede utrætteligt mod doping.

- Hele den olympiske bevægelse er i sorg over tabet af en god ven og en passioneret sportsfan, lyder det fra Rogges efterfølger.

For at markere Jacques Rogges død vil IOC flage på halvt foran det olympiske hus, det olympiske museum og alle andre bygninger, som komitéen ejer.

Rogge bliver begravet ved en privat ceremoni for familien, oplyser IOC. Senere på året bliver der arrangeret en offentlig mindebegivenhed.