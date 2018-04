Tidligere Formel 1-vinder investerer i el-racersport

- Jeg er blevet meget interesseret i el-sportsbevægelsen og dens potentiale til positivt at påvirke vores samfund og vores planet, siger tyskeren, der holder til i Monaco.

- Derfor har jeg også længe troet på potentialet i Formel E og er kommet med på investorholdet for noget tid siden, siger Nico Rosberg.

Han vil også selv sætte sig bag rattet og indvi Formel E's nye flagskib, bilen Gen2, inden modellen for første gang kommer på kørebanen ved Formel E-løbet i Berlin 19. maj.

Inden da skal der afvikles to løb mere i Formel E-serien, som allerede har afviklet seks ud af 12 løb.

De nye Gen2-racerbiler har næsten en dobbelt så stor energikapacitet som de tidligere el-racerbiler.

Indtil nu har racerkørerne været nødt til at skifte bil halvvejs i løbene, fordi bilernes batterier ikke har været effektive nok. Selv ved løb på blot 50 minutter.

Formel E er verdens første el-racerløb, som blev kørt for første gang i Beijing i 2014 - og teknologien er stadig under udvikling.

- Det er et meget særligt øjeblik at se en ny bil køre for første gang, og det kræver et lige så særligt navn at få æren af at køre turen.

- At se et navn som Rosberg sætte sig bag rattet i en Gen2-bil foran tyske fans i Berlin bliver et stort øjeblik for konkurrencen, siger Alejandro Agag, direktør og stifter af Formel E, ifølge AFP.

På Twitter skriver Rosberg, at han vil testkøre Gen2 i Berlin:

- Lad os se, om jeg stadig har det i mig, skriver han om prøveturen.

Det er nu fjerde sæson af Formel E, hvor 10 hold og i alt 20 racerkørere konkurrerer i 12 løb i 10 store byer rundt om i verden.

Brasilianske Lucas di Grassi er den nuværende Formel E-verdensmester.