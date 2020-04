Tidligere Formel 1-boss: Denne sæson bør aflyses

Han mener ikke, at det er sandsynligt, at der kan blive afviklet nok løb, til at sæsonen kan fuldføres på en gyldig måde.

På nuværende tidspunkt er to løb allerede aflyst og yderligere seks udskudt til senere på året. Det er grandprixerne i Melbourne og Monaco, der er aflyst.

Det skyldes udbruddet af coronavirus.

Der er også tvivl om flere af de øvrige 14 løb, der fortsat ikke er pillet ved.

I alt var 22 løb planlagt i år, og den nuværende Formel 1-ledelse satser på, at der kan afvikles mellem 15 og 18 løb.

Minimum otte løb skal køres for at leve op til reglerne om et gyldigt verdensmesterskab, og det er ikke muligt, vurderer 89-årige Ecclestone.

- Vi bør stoppe mesterskabet i år og begynde forfra til næste år. For jeg kan ikke se, at det bliver muligt at få afviklet det rette antal løb, så det tæller som et mesterskab.

- Der skal være otte løb, og det kan jeg ikke se, at der kan blive plads til. Det er en vanskelig situation, siger Ecclestone til BBC Radio.

Racerkøreren Lewis Hamilton (Mercedes) ville i denne sæson gå efter at tangere Michael Schumachers rekord med syv VM-titler.

- Jeg tror ikke, at det vil gøre den store forskel for Lewis. Han vil vinde, uanset hvor mange løb, der bliver kørt. Om det er 8, 16 eller 20.

- Hvis det er et verdensmesterskab, og han vinder, så vil det tælle, og i rekordbøgerne vil det stå som et vundet VM, siger Ecclestone.

Han vurderer, at Hamilton kunne vinde alle otte løb, hvis det ender med det antal, men det ville ikke være det samme at vinde sådan en VM-titel som britens øvrige titler.