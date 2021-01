Tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter er indlagt på hospitalet

Den tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Sepp Blatter er indlagt på et hospital i Schweiz.

Den 84-årige schweizer skulle ikke være i livsfare.

- Min far er på hospitalet. Han får det bedre for hver dag, der går. Men han har brug for tid og hvile, siger Corinne Blatter Andenmatten til avisen Blick.

Hun uddyber ikke, hvad Sepp Blatter fejler.

- På vegne af min familie beder jeg om fred og ro, siger hun.

Sepp Blatter blev fjernet fra sin stilling i 2015 efter 17 år som præsident for Fifa.

I den forbindelse blev han idømt otte års karantæne fra alle fodboldrelaterede aktiviteter efter at have været indblandet i en korruptionssag. Karantænen blev senere nedsat til seks år.

Sagen omhandlede blandt andet en betaling på over to millioner schweiziske franc - knap 14 millioner kroner - til daværende chef for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) Michel Platini i 2011.

Blatter og Platini efterforskes begge for påstået "bedrageri" og "tillidsbrud" i Schweiz. Det oplyste en kilde med kendskab til efterforskningen i november.

Samtidig oplyste Fifa i december, at Sepp Blatter og flere andre personer mistænkes for økonomisk kriminalitet i forbindelse med etableringen af Fifas fodboldmuseum i Zürich.

Sagen er sendt videre til schweizisk politi.