Tidligere FCK'er sender Leicester på andenpladsen

Faktisk havde ghaneseren inden lørdag kun gjort det en enkelt gang for Leicester, siden han skiftede til den engelske klub fra FC København i januar 2016.

Det er sjældent, at Daniel Amartey scorer mål.

Men i kampen mod Brighton fordoblede midtbanespilleren altså sin målhøst for klubben, da han med en sen scoring blev matchvinder i Leicesters sejr på 2-1.

Sejren sender Leicester op på andenpladsen i Premier League, to point foran Manchester United. Ole Gunnar Solskjær og co. kan generobre andenpladsen søndag, men det vil kræve en sejr over det formstærke tophold Manchester City.

Amarteys scoring faldt i 87. minut, da han headede et hjørnespark i mål.

Inden da havde Adam Lallana allerede efter cirka ti minutter sendt Brighton i front, hvorefter Kelechi Iheanacho udlignede omkring et kvarter efter pausen.

Man skal tilbage tilbage til december 2016 for at finde Daniel Amarteys første mål for Leicester.

Den defensive midtbanespiller kom til FC København i sommeren 2014 og nåede altså at spille halvandet år i klubben inden skiftet til Leicester.