Tidligere FCK-træner trækker stikket i Premier League

Trænerlegenden Roy Hodgson indstiller efter næsten et halvt århundrede karrieren som fodboldtræner på topplan.

Det meddeler den 73-årige Crystal Palace-manager på Premier League-klubbens hjemmeside.

- Efter mere end 45 år som træner har jeg besluttet, at det er på tide at tage et skridt væk fra det krævende job på topplan i Premier League, siger Roy Hodgson.