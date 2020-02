Tidligere Brøndby-direktør bliver volleyballchef

- Jeg har altid haft en stor interesse for og tilknytning til sport. Jeg har derfor heller ikke været i tvivl om, at jeg efter mit virke i Brøndby IF skulle arbejde videre med sport i et eller andet omfang, siger Jesper Jørgensen i pressemeddelelsen.

- Jeg aldrig været drevet af rampelyset, der følger med, når man arbejder inden for fodbold på denne måde.

- Jeg brænder for at udvikle og arbejde med den helhed, der bliver skabt af de dedikerede medarbejdere og passionerede frivillige i sporten. Derfor virkede direktørstillingen i Volleyball Danmark også som et godt match, hvor jeg dels kan trække på min baggrund og erfaring, men også får muligheden for at udvikle mig inden for et andet sportsmiljø, siger han.

I sit nye job forventer han en meget mindre opmærksom end i Brøndby og glæder sig til at lære en ny sport at kende.

- Det bliver spændende at komme dybere ind i sporten, som jeg endnu kun kender fra blandt andet mit højskoleophold. Det glæder jeg mig til at lave om på, og forhåbentlig lære et volleyslag eller to undervejs, siger Jesper Jørgensen.

Han var direktør i Brøndby fra 2014 til 2015 og igen fra 2016 til 2019. I sommer blev han erstattet med Ole Palmå.