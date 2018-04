Tidligere Bjarne Riis-rytter indrømmer dopingbrug

Kroon, der i løbet af sin karriere i to omgange har kørt for Bjarne Riis på holdene Team CSC og Team Saxo Bank, erkendte, at han har dopet sig.

Fra 2006 til 2009 kørte Kroon for Team CSC under holdejer Bjarne Riis, og fra 2012 til 2014 var han igen ansat på holdet, der skiftede navn flere gange under sponsorerne Saxo Bank og Tinkoff.

Den i dag 42-årige hollænder fortæller ikke noget om, hvornår han tog doping, så det vides ikke, om det var i perioderne under Riis.

Kroon, som var professionel cykelrytter fra 1997 og frem til 2015, har også kørt for blandt andet Rabobank og BMC.

Dopingbrugen blev i første omgang afsløret i tirsdagens udgave af Algemeen Dagblad, og senere tirsdag bekræftede Kroon selv nyheden.

- Historien stemmer. Jeg brugte også doping i en kort periode i min karriere. Jeg beklager det og tager det fulde ansvar, siger Kroon til ANP.

Grunden til, at dopingnyheden kom frem, var, at Kroon sidste år havde været til samtale hos Algemeen Dagblad for at lave analyser for avisen under Giro d'Italia.

Ansættelsen blev aldrig til noget, men Kroon fortalte om dopingbrugen i samtaler med avisens hollandske journalist Thijs Zonneveld.

Kroon lovede ifølge Zonneveld at indrømme dopingbrugen på et senere tidspunkt, men det skete ikke, og derfor valgte avisen at afsløre sidste års samtaler.

Som så mange andre ryttere, der har indrømmet brug af doping, ønsker Kroon ikke at trække andre med i fedtefadet ved at fortælle i detaljer om stofferne, tidspunktet for snyderiet eller eventuel viden om andre ryttere, hold eller holdejere.

- Jeg ønsker at lade det blive ved dette, men hvis der er behov, kan jeg gå med til at fortælle mere detaljeret om min dopingbrug, når cykelsæsonen er slut, siger han.