Tidligere Australian Open-vinder falder i første runde

Azarenka har været to uger i isolation før Australian Open, efter at der blev konstateret coronavirus hos passagerer på det fly, som bragte hende til Australien.

- Var det den bedste forberedelse for mig. Nej.

- Det værste for mig har været, at jeg ikke har fået frisk luft. Det har virkelig påvirket mig, siger Victoria Azarenka.

- Jeg ved ikke, hvordan man forbereder sig på to ugers karantæne. Jeg har ikke en drejebog. Det handler om at regne den ud, og det kunne jeg så ikke gøre. Ikke denne gang, siger den 12.-seedede hviderusser.

I nederlaget til Pegula benyttede Azarenka flere gange en inhalator, men hun ønsker ikke at forklare, hvad det skyldes.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi skal svare på den slags medicinske spørgsmål. Det hele ender ude på internettet bagefter, hvor folk kan tale om det og have holdninger til det, siger hun.

Sidste års vinder i Melbourne, amerikaneren Sofia Kenin, havde også en besværlig start på Australian Open.

Modsat Azarenka klarede Kenin sig dog videre med en sejr på 7-5, 6-4 over wild card-spilleren Maddison Inglis. Undervejs lavede den fjerdeseedede amerikaner 27 uprovokerede fejl.

- Det er klart, at jeg ikke er glad for mit spil. Der var nerver på, fordi det var første runde, så jeg er glad for at være videre, siger Sofia Kenin.

Amerikaneren skal i anden runde op mod Kaia Kanepi fra Estland.