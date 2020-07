Tidligere Ajax-spiller fra de gyldne år i 70'erne er død

Han spillede over 500 kampe for Ajax og var del af det hold, som i begyndelsen af 1970'erne med den såkaldte totalfodbold var dominerende i Europa anført af stjernen Johan Cruyff.

- Som højre back blev han en vigtig del af Ajax' og Hollands strategi om totalfodbold i de gyldne 1970'ere, hedder det i en udtalelse fra klubben.

Ajax vandt med Suurbier på holdet mesterholdenes turnering, der senere blev ændret til Champions League, i 1971, 1972 og 1973.

Det blev også til syv hollandske mesterskaber i Suurbiers tid i klubben.

Han opnåede desuden 60 kampe for Hollands landshold og var med til at tabe en VM-finale for Oranje to gange i træk.

Først mod Vesttyskland i 1974 og fire år senere mod Argentina.

Efter sin tid i Ajax spillede Wim Suurbier for Bundesliga-klubben Schalke 04 fra 1977 til 1978, hvorefter han blev rekrutteret af en klub i USA.