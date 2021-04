Tidligere AaB-træner bliver assistent i formsvage Hobro

Efter lidt mere end et halvt år væk fra topfodbolden er Jacob Friis tilbage. Torsdag meddeler 1.-divisionsklubben Hobro på sin hjemmeside, at den har tilknyttet Jacob Friis som assistenttræner resten af sæsonen.

Også den mangeårige superligastopper Anders Egholm, der i et par sæsoner spillede for Hobro, bliver en del af cheftræner Michael Krygers trænerteam sæsonen ud.

Jacob Friis stoppede i slutningen af oktober som cheftræner i superligaklubben AaB. Han har åbent fortalt, at hans datter er syg med leukæmi, og det var især datterens sygdom, der gjorde, at Jacob Friis valgte at sige op.

Men nu er træneren igen klar til at vende tilbage til fodboldens verden.

- Timingen for mig var rigtig god. Der er kommet ro på i mit privatliv, og jeg følte, at jeg nu er klar til at komme tilbage på træningsbanen.

- Hobro IK har tidligere charmeret hele Fodbolddanmark, og jeg har den største sympati for klubben.

- Jeg synes Hobro IK-projektet er rigtig spændende med en masse dygtige spillere, og jeg har et oprigtigt ønske om at hjælpe klubben resten af sæsonen, siger han til klubbens hjemmeside.

Han kommer til en klub, som har haft det svært siden sidste års dramatiske nedrykning fra Superligaen.

Selv om Hobro har holdt fast i mange af de samme spillere, som spillede for klubben i Superligaen, er holdet havnet i den nederste halvdel af 1. division efter et sløjt grundspil. Med otte kampe tilbage af sæsonen er Hobro kun seks point fra nedrykningsstregen.

Fortsætter klubben sin aktuelle formkurve, kommer endnu en nedrykning kun tættere på. Hobro har nemlig ikke vundet en ligakamp siden 13. december sidste år. Siden har holdet spillet ni kampe uden sejr i 1. division.

I slutningen af februar sagde cheftræner Peter Sørensen sin stilling op i Hobro, da han var uenig i klubbens fremtidige strategi.

I hans øjne er det urealistisk, at Hobro med sine begrænsede ressourcer kan spille med i dansk topfodbold med en overvægt af egenudviklede spillere.