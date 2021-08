Tidlig topform skal bryde olympisk forbandelse på isen

Alt sammen i et forsøg på endelig at bryde den forbandelse, som vinter-OL efterhånden har udviklet sig til for dansk ishockey, som trods gode muligheder på papiret endnu aldrig har formået at kvalificere sig til legene.

Især for de spillere, der er hentet hjem fra klubber i Nordamerika, har det været en usædvanlig sæsonoptakt, hvor de har skullet spille sig i form halvanden måned tidligere end normalt.

- Denne sommer er blevet brugt på en anderledes måde, fordi vil gerne vil være i topform allerede til OL-kvalifikationen, siger Nikolaj Ehlers fra Winnipeg Jets i NHL.

Han har brugt sommeren i Aalborg, hvor han har trænet under ledelse af fysisk træner Martin Thimm, der også er tilknyttet landsholdet.

Derudover har han jævnligt været samlet med landsholdet i små lejre, hvor det er hans far og landstræner, Heinz Ehlers, der har svunget pisken.

- Det har givet os mulighed for at spille hinanden varme hurtigere end normalt. Spillerne har lært hinanden bedre at kende, og jeg håber, at det kan gavne os.

- Vi har haft det super hyggeligt og har trænet hårdt. For mig har det været rigtig godt. Det føles ikke så meget som starten på en sæson. Vi starter ikke helt fra nul, siger Nikolaj Ehlers.

Optakten er væsentligt anderledes end forud for seneste OL-kvalifikation i Minsk i 2016.

Her fløj spillerne ind i lejren få dage før turneringen, der endte som en dundrende fiasko for et ellers meget stærkt besat dansk landshold.

- Forberedelserne har været bedre denne gang, og vi kan hvile i, at vi er så godt forberedt som overhovedet muligt, siger landsholdskaptajn Peter Regin, der også var med i 2016.

- Den erfaring, vi gjorde os, var, at vi havde brug for mere tid sammen. Det var første gang, vi havde samlet alle de bedste spillere, og vi havde måske regnet med, at det var nok. Men det var det jo ikke, konstaterer han.

Sommertræningen har været ekstra værdifuld denne gang, fordi en række af de største profiler aldrig har trænet under Heinz Ehlers.

Derfor er meget af tiden blevet brugt til at få landstrænerens principper ind under huden. Det handler om klare linjer, disciplin og ydmyghed.

- Vi ved alle, hvad der gik galt i Minsk, siger veteranen Frans Nielsen.

- Selv om man har det bedste hold på papiret, skal man stadig arbejde hårdere end modstanderne og spille kedeligt, hvis det er det, det kræver.

- Heinz lægger meget vægt på, at uanset om du hedder Nikolaj Ehlers eller er en spiller fra fjerdekæden, så spiller du på samme måde. Der skal ikke være noget hæl og tå i egen forsvarszone, forklarer Frans Nielsen.

Om det denne gang skal lykkes det danske landshold at erobre en plads ved vinter-OL, bliver afgjort over tre kampe i Oslo.

Danmark åbner torsdag klokken 15 mod Slovenien. Fredag gælder det Sydkorea, mens Norge venter i en potentielt afgørende kamp på søndag.