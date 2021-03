Tidlig scoring rækker ikke for Brøndby mod mægtige Lyon

Brøndbys fodboldkvinder jagtede onsdag den helt store overraskelse i Champions League mod den forsvarende mester, Lyon, efter et 0-2-nederlag i det første ottendedelsfinalens to opgør.

Cheftræner Per Nielsens tropper kom godt fra start i returkampen og bragte sig foran på Brøndby Stadion, men franskmændene, der har vundet Champions League fem gange i træk, var for stor en mundfuld for danskerne, som tabte onsdagens kamp 1-3.