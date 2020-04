Tidlig sæsonafslutning skaber tilfredshed i Team Esbjerg

Dermed er der ikke længere udsigt til, at de esbjergensiske håndboldkvinder skal spille to kvartfinalekampe mod Buducnost fra Montenegro i midten af juni, som ellers har været planen.

- Vi er fint tilfredse med, at vi ikke skal ud at spille to meget afgørende kampe i juni. Skulle vi det, ville det være over tre måneder siden, at vi senest havde spillet en kamp. Det ville ikke give så meget mening, siger Team Esbjergs direktør, HC Warrer, til jv.dk.

I den reviderede plan for Champions League håber EHF at afvikle kvartfinalerne i forbindelse med det afsluttende Final 4-stævne i begyndelsen af september.

- Ud fra et sportsligt synspunkt er det den mest fair løsning. Det er noget, alle hold kan være tilfredse med, siger Warrer til TV2 Sport.

Kan det ikke lade sig gøre at spille i september, bliver kvartfinalerne aflyst, og man springer direkte til Final 4, som i givet fald bliver flyttet til oktober.

Her vil Team Esbjerg vil være et af de fire deltagende hold som belønning for andenpladsen i mellemrundepuljen.

Anderledes er situationen hos mændene, hvor EHF fredag besluttede at aflyse både ottendedels- og kvartfinaler og sende ti hold ud af turneringen.

Blandt de uheldige er Aalborg Håndbold, der ellers havde spillet sig frem til ottendedelsfinalen, hvor holdet skulle have mødt Porto fra Portugal.