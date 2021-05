Tidlig oprykning overrasker silkeborgdirektør

For Silkeborgs direktør Kent Madsen er det dog en behagelig overraskelse, at han allerede med fire kampe tilbage kan få ro i maven.

Ved vinterpausen i december lå Silkeborg syv point efter netop Esbjerg på den andenplads, som var sidste billet til Superligaen.

- Inden vi skulle starte (foråret), var vi syv point efter, og der kunne man godt have sin usikkerhed om, hvorvidt vi kunne nå det, siger Kent Madsen til Midtjyllands Avis.

- Men det er ret vildt, at vi har taget så mange point på Esbjerg efter så relativt få kampe. Det er flot trænerarbejde og en enorm flot indsats af drengene i truppen.

Viborg, som også rykkede op mandag, er modstanderen onsdag, og efter mandagens sikrede oprykning, spiller de to kun om førstepladsen i rækken.

Selv om førstepladsen i rækken bestemt er et mål for Silkeborg, der kun er et enkelt point efter Viborg, så tillader Kent Madsen sig at tage de lidt mere langsigtede briller på allerede.

- Jeg er sikker på, at holdet vil gå målrettet efter at slutte sæsonen godt af og se, om vi ikke kan få en pokal til sidst. Men tankerne begynder relativt hurtigt at gå på næste sæson. Sådan er det jo, siger han.

Silkeborg rykkede ud af Superligaen sidste sommer.