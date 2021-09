Tiden har givet AaB stærk og stabil defensiv

Ifølge holdets cheftræner, Martí Cifuentes, skyldes det én specifik ting.

- Tid. Tid giver stabilitet, og tiden har givet os tid til at udvikle os. Når man som træner får tid, kommer det for det meste til at gå godt.

- Det er ikke fordi, at jeg er en god træner, men fordi spillerne tror på det, vi gør.

- Jeg nyder hver dag med drengene, og det, tror jeg også, de gør. Det er det vigtigste, siger den 39-årige spanier.

AaB er kommet flot fra land i den nye superligasæson, hvor holdet indtil videre indtager tredjepladsen blandt andet hjulpet på vej af en stabil defensiv.

Men trods den flotte start vil Cifuentes ikke spekulere i holdets ambitioner, og hvad den flotte start kan ende ud i.

- For at være ærlig kom jeg til klubben med en masse ambitioner, men jeg ved, at fodbold handler om at tage en uge ad gangen, så det er det, jeg gør.

- Mange sagde i sidste sæson, det var mærkeligt, at jeg accepterede, at vi ikke kom i top-6. Nu har vi vist, at vi som hold vokser og har fået mere stabilitet, siger AaB-træneren.

Heller ikke AaB's anfører, Rasmus Thelander, vil kommentere på AaB's ambitioner og medaljechancer i denne sæson.

- Det er svært at spå om, hvor langt det her kan række, men som man også kan se, er vi inde i en god stime.

- Det er ikke kun sejre på tilfældigheder. Det er gode præstationer, som vi leverer, og det har været over rigtig, rigtig mange kampe, siger Thelander.

Han er ligesom sin spanske træner svært tilfreds med holdets præstationer, og han roser den udvikling, som holdet har haft under Cifuentes.

- Martí har virkelig udviklet holdet. Specielt i forhold til boldbesiddelse er vi blevet stærke.

- Vi har et godt defensivt fundament. Ikke bare i forsvaret, men hos hele holdet, lyder det fra anføreren.

- Det synes jeg er grundstenen i at kunne være et tophold. Vi udvikler os hele tiden, siger Thelander.

Han føler selv, at det giver tryghed og selvtillid i spillet, at holdets defensive organisation er så stærk.

- Jeg føler for tiden, at jeg løber rundt med en sikkerhed hele tiden.

- Hvis ikke vi vinder kampen, spiller vi i hvert fald uafgjort. Den følelse er stærk.