Tiden gik i stå for FCK-straffesynder ved VAR-kiggeri

Inden FC Københavns kamp mod Celtic i Europa League sagde Jens Stage, at han håbede, at der slet ikke ville blive brug for VAR.

Stage headede en bold ind på armen af en Celtic-spiller i feltet, og midtbanespilleren var sikker på, at der var straffe.

- Det var jeg rimelig klar over. Så jeg håbede egentlig bare, at det blev afviklet hurtigt, så jeg kunne få lagt den bold og sparke den over til venstre. Men det lykkedes mig ikke, og det er noget pis, siger Stage.

Der gik nogle minutter, mens situationen blev vurderet i VAR-rummet, og kampens russiske banedommer, Sergei Karasev, måtte selv ud for at se situationen på en tv-skærm.

Minutterne føltes meget lange inde på banen.

- Når man skal sparke straffesparket, så er det lidt anderledes end for alle de andre. Jeg synes, at tiden gik i stå, da der skulle ud og kigges.

- Det var lidt specielt. Jeg kunne også høre på fansene, at det var lidt underligt, forklarer Stage.

Efter kampen modtog Stage trods afbrænderen støtte fra FCK-fansene, men det havde han det svært med.

- Det var ufortjent. Jeg skuffede dem jo. Og sådan er det. Det kan jeg ikke lægge skjul på. Jeg håbede, at jeg kunne være med til at skubbe os til sejr.

- Jeg var fuld af selvtillid og var sikker på, at jeg ville sparke den ind. Men det gjorde jeg ikke. Nogle gange må man bide i det sure æble, og det må jeg gøre i dag, siger han.

Der var 34.346 tilskuere på plads i Parken, og de skabte en flot kulisse.

- Jeg er ked af, at jeg har skuffet folk herinde og mine holdkammerater.

- Der er ikke andet for, end at jeg bare må klø på og vise søndag og torsdag igen, at jeg brænder for at vinde fodboldkampe med dette hold, siger han.

Nu venter der en kamp i Silkeborg i Superligaen på søndag og en returkamp på torsdag i Glasgow, og Stage vurderer fortsat, at det er meget lige mod skotterne.

- 1-1 er et lidt bedre resultat for dem, end det er for os. Men vi viste, at vi kunne være med og spillede bedst i anden halvleg.

- Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg ved godt, at 1-1 ikke er verdens bedste resultat, men vi kan ikke lade være med at tro på, at vi har en chance derovre, insisterer Stage.