Tiden arbejder mod Danmark i afklaringen af lederskab

Den nye landstræner for de danske håndboldkvinder, Jesper Jensen, indledte sit virke med at detonere en bombe, da han vragede den mangeårige anfører Stine Jørgensen.

Jesper Jensen gjorde det fra start klart, at han ikke har travlt med at udpege ledere og måske endda ikke vil have en anfører, fordi han mener, at det hele vil ske naturligt.

- Jeg synes tit, det er irrelevant, for det giver ofte sig selv. Dem, som har kompetencerne, skal nok melde sig på banen. Det handler om, at vi får skabt en platform, hvor de tør melde sig på banen, mener han.

Coronapandemien har dog betydet, at Danmark ikke har kunnet samles før nu, hvor EM er bare to måneder væk. Derfor skal lederne træde frem i en vis fart.

For når Danmark står til slutrunden i Herning, er alle spillere nødt til at vide, hvem de skal kigge på, når kampene spidser til. Det mener i hvert fald spillerne.

- Det er i hvert fald en af de udfordringer, vi skal finde ud af. Hvem tager egentlig førertrøjen, når vi har brug for det, spørger bagspilleren Mia Rej.

- Vi kan ikke snakke os til alt, men vi bruger også møderne nu på at finde ud af, hvem der har hvilke kompetencer. Det er en af flere ting, som vi på meget kort tid skal forsøge at få på plads.

Den rutinerede stregspiller Kathrine Heindahl mener som sin træner ikke, at det er vigtigt at udpege en anfører og etablere et hierarki hurtigt.

- Det skal nok komme naturligt. Dem, som har været med længe, har måske lidt flere holdninger til og meninger om, hvad der virker og ikke virker.

- Vi har nogle erfaringer fra tidligere. Det ansvar skal vi tage på os, så vi er med til at skubbe holdet i den rigtige retning, siger hun.

Til gengæld skal det være helt klart, når holdet står til første EM-kamp i begyndelsen af december, hvem de andre skal kigge på, når der skal tages ansvar på banen.

I torsdagens debutkamp for Jesper Jensen blev det til et klart nederlag til Norge. Nogle vil nok mene, at der manglede én eller flere, som virkelig trådte i karakter, og Heindahl mener da også, at det er noget, der skal arbejdes ind.

- Vi kan heller ikke bare ryste posen og se, hvor brikkerne lander henne. For så står vi til et EM og er ikke ret meget værd, slår hun fast.

Den vurdering er den tilbagevendte fløjspiller Maria Fisker helt enig i.

- Det er vigtigt at vide, når lokummet brænder, hvem det er, vi skal kigge på, og som tager beslutningerne, siger hun.

- Hvis vi står nede i forsvaret, og der er noget, som skal rettes til, så er der én, som skal sige, "vi gør sådan her", og så er der ikke andre, der skal sige, "hvad nu hvis".

- Så er der gået fire angreb, hvor de andre har scoret igen, inden vi er blevet enige om det. Der er bare brug for, at der er en, som har carte blanche til at tage beslutningen.

Danmark møder lørdag eftermiddag Montenegro i Randers i anden kamp ved Golden League-stævnet på hjemmebane.

Søndag gælder det Frankrig i sidste opgør, som spilles i Viborg.