Ti AGF'ere slår til i overtiden og får point i Randers

Superligaens forsvarende bronzevindere fra AGF fik søndag et enkelt point med fra lokalopgøret i Randers, da de to østjyske mandskaber spillede 1-1 efter to sene mål i en hektisk afslutning.

Holdet fra Fredensvang blev allerede efter et minut reduceret til ti mand, da unge Sebastian Hausner blev udvist for en klodset nødbremse på Randers-angriber Marvin Egho.