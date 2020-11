Thorup vil bryde sløj FCK-statistik på sin gamle hjemmebane

Jess Thorup står søndag aften i spidsen for FC København i Superligaen for første gang. Og som det ikke var krydderi nok i sig selv, så foregår det på den tidligere mestertræners gamle hjemmebane i Herning, hvor FC Midtjylland er modstanderen.

Han forlod søndagens modstander for to år siden, og derfor har FCK-træneren en klar fornemmelse af, hvad der venter. Han ved, at FCK kommer til at spille et sted, hvor københavnerne har det svært, hvilket statistikken også underbygger.

Midtjyderne har således vundet de seneste syv indbyrdes superligaopgør på hjemmebane mod FCK, og det er over fire år siden, at københavnerne senest sejrede i Herning.

- Jeg havde tre rigtig gode år i Midtjylland, men man skal huske, at det jo ikke er en kamp mellem mig og FC Midtjylland.

- Som træner for FCK skal jeg selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan, for at ændre den ikke ret gode statistik, som vi har i Herning, så det skal jeg tune spillerne ind på og gøre dem klar til, siger Jess Thorup til fck.dk.

I et tæt superligafelt har FCK hentet ti point i de første syv kampe, mens midtjyderne har tre point mere.

Selv om det ikke er en kamp mellem nummer et og to, som ellers har været vanen for holdenes indbyrdes møder de seneste sæsoner, er Thorup sikker på, at den bliver underholdende og fyldt med nerve.

- Jeg tror, det bliver en kamp med masser af intensitet. Det er jo den måde, FC Midtjylland oftest spiller kampene på, så det skal vi være klar på. Så må vi se, om vi skal byde dem op til dans i noget af det samme, eller om vi skal prøve vores egen måde at gøre tingene på.

- Men det plejer at være en kamp, der går ud over stepperne med chancer i begge ender, og så handler det jo om at vise skarpheden i felterne, for det er jo der, kampene bliver afgjort. Det har vi en god tro på, at vi kan gøre, siger Jess Thorup.

Den nye FCK-træner må se bort fra flere etablerede spillere. Andreas Bjelland og Nicolaj Thomsen er skadede, anfører Carlos Zeca har karantæne, og Peter Ankersen og Bryan Oviedo er smittet med coronavirus.

Thorup fik sin debut som FCK-træner i onsdags med en sejr over Avarta i pokalturneringen.