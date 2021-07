Thorup tøver med at rotere: Så bliver vi leverpostej

- Det er mit håb, at vi får så stærk en trup, at vi kan rotere. Og ikke rotere bare for at rotere. Men for at ramme den enkelte spillere på sit maksimale. Vi skal have spillere, der kan yde 100 procent.

- Hvis vi bare dropper lidt i procent, så er vi der, hvor vi - undskyld jeg siger det - bliver noget leverpostej. Vi skal op og ramme barren hver gang, siger Jess Thorup.

På målmandsposten råder FCK over Kamil Grabara, Sten Grytebust, Karl-Johan Johnsson og talentet Johan Guadagno.

Derfor kunne det være en position, hvor der blev roteret. Men Thorup ser anderledes på lige netop den post.

- Som udgangspunkt er jeg ikke en træner, der er vant til at rotere på målmandspositionen.

- Målmanden er en position, der kræver tryghed og er med til at bygge fundamentet op igennem midten af banen, forklarer Thorup.

Der venter også FCK kampe i pokalturneringen, og det er ikke udelukket, at der i de kampe kommer til at ske rotation blandt keeperne, hvor Grabara lige nu ligner førstevalget.

- Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kommer til at se rotation i løbet af sæsonen.

- Lige nu har vi tre landsholdsmålmand, og vi har i alt fire dygtige målmænd. Kim Christensen (målmandstræner, red.) har nok at se til. Det er fedt, siger Thorup.

I forsvaret har Victor Nelsson og Nicolai Boilesen karantæne i søndagens ligakamp mod Silkeborg, og det kan betyde, at de skal i spil mod Torpedo Zhodino.

FCK har ud over Grabara og Guadagno også hentet stopperen David Khocholava samt backen Kevin Diks i sommerens transfervindue.

- Vi har gjort noget i forhold til det defensive. Vi har hentet en midterforsvarer, en back og to målmænd.

- På den måde har vi forsøgt at styrke bredden, konkurrencen og forhåbentlig også kvaliteten i defensiven. Så der er vi startet, siger Thorup.

Han ser også gerne, at klubben henter forstærkninger til offensiven.

- Vi kommer til at kigge længere fremme på banen for at skabe større konkurrence i forhold til at have flere spillere og forskellige strenge at spille på. Det er der brug for.

- Et af de vigtigste parametre i topfodbold i dag er fart. Det er ikke kun formel fart, det kan også være fart i tanke og handling og med bolden. Men det er helt sikkert en af de ting, vi kigger på.

- Vi skal have spillere, der kan true i dybden, men også individuelt med noget speed, siger Thorup.

FCK's kamp mod Torpedo Zhodino spilles torsdag klokken 19.