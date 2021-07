Thorup slås med at få FCK-projekt på skinner

Det fortæller Jess Thorup, som kæmpede for at få projektet på skinner i det første halve år som træner i FCK efter fyrede Ståle Solbakken.

Nu, hvor han har tøjlerne fra starten af sæsonen, og hvor staben er på plads, skal projektet lykkes.

- Det er jo ikke kun mit projekt. Det er noget, vi er ved at bygge sammen. Man kan måske sige et nyt FCK, som ikke kun på kort sigt skal vinde titler. Det skal vi gøre over en længere årrække.

- Det er et fundament til fremtiden, vi er ved at bygge. Det skal gerne starte i denne sæson med blandt andet at vinde titler. Og det skal være bæredygtigt over lang tid, siger Thorup.

Han virker selvsikker og taler roligt med stor overbevisning og tro på tingene.

Samme ro og overbevisning er der endnu ikke på FCK-holdet, som blev treer i Superligaen i sidste sæson og indledte den nye med 2-2 hjemme mod AaB. Søndag venter oprykkerne fra Silkeborg.

I sidste sæson skabte det ravage, at Thorup nævnte, at det kunne blive en mellemsæson. Den slags huer ikke klubbens fans.

Derfor vejer Thorup sine ord med omhu, i og med at FCK er midt i en genopbygning, som tager tid med nye spillere, der skal integreres, og spilsystemer, der skal ind under huden.

- Al historik siger, at det tager tre til seks måneder at spille en ny spiller ind. Den tid har vi ikke. Så jeg kommer ikke til at sige, at vi er i gang med en transitionsperiode. For det er vi ikke.

- Vi skal være et sted nu, hvor vi kan købe spillere, som er målrettet til det, vi vil. Så spilleren hurtigere og med de kvaliteter, han har, kan gå direkte ind og forstærke holdet.

- Der er vi så langt med vores scouting, at perioden til at integrere den enkelte spiller gerne skulle være kortere, siger Thorup.

Men hvordan skal FCK spille? Det har til tider været svært at finde ud af under Thorups første snart ti måneder. Men Thorup ved godt, hvad han vil.

- FCK skal være et hold, der har et offensivt mindset. Både med og uden bold skal vi tænke offensivt. Vi vil gerne tage kontrollen i kampene. Vi skal være et dynamisk hold i forhold til at skabe chancer og score mål.

- Vi var det mest scorende hold i ligaen i sidste sæson. Vi skal vise noget sult og ild i øjnene. Vi skal begejstre folk og bringe stemningen tilbage i Parken.

- På den måde skal vi skabe fundamentet til at få resultater. Og så skal vi blive bedre til at forsvare vores eget mål, siger han.

FCK lukkede tredjeflest mål ind i sidste sæson - 53 mål - kun overgået af nedrykkerne Lyngby og Horsens.

Det er ikke det FCK, Thorup gerne vil se. Men FCK kommer til at forsvare på en anden måde, end holdet gjorde tidligere.

- Vi stiller os ikke bare ned i zonen. Vi har en anden måde at gøre tingene på nu. Det er ikke ensbetydende med, at vi behøver lukke en masse mål ind. Vi skal blive stærkere individuelt og som hold til at lukke vores eget mål ned.

- Vi har et mål om at vinde boldene højere i banen, så vi har kortere vej til at skabe chancer. På den måde prøver vi at omstille os til at være offensive i stedet for at være defensive i tankegangen, forklarer han.

Thorups projekt skal helst blive så godt kørende, at FCK kan spille med i Europa og bejle til mesterskab og pokaltitel.

- Jeg håber, at vi sammen med bestyrelsen, ejerne og fansene kan se tilbage på det her om et halvt år og sige, at nu er vi der, hvor vi kan begynde at se fremad og fylde væggene med nye flotte titler, siger Thorup.

FCK tager imod Silkeborg i Superligaen søndag klokken 16.