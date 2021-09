Thorup så frustration: Ikke et hold man bare kører over

Kortvarigt lurede en stor overraskelse, da de stærkt undertippede gæster fra Gibraltar udlignede. FCK-træner Jess Thorup er dog ikke overrasket over, at Lincoln ydede stor modstand.

FC København vandt torsdag aften 3-1 over Lincoln Red Imps i Conference League uden at imponere synderligt i Parken.

- Vi fik en tidlig scoring, som vi havde håbet på. Så tror jeg, at alle sad med en forventning om, at vi buldrede derudaf og formentlig ville vinde pænt stort.

- Men vi havde snakket om, at det her er et hold, når man kigger på deres resultater i Europa - for deres nationale turnering er ikke startet endnu - som ikke har tabt med mere end to mål endnu i sæsonen.

- Så på den måde er det ikke et hold, man bare kører over på den måde. Vi forfaldt til at spille lidt for langsomt og fandt ikke løsningerne. Det frustrerede os mere, end jeg lige havde forventet, siger han.

Allerede efter tre minutter kom FCK på 1-0 med hjælp fra Lincoln-spilleren Roy Chipolina, der ud over at spille fodbold arbejder i toldvæsenet.

Men gæsterne kom bedre og bedre med og kom på omgangshøjde efter et hjørnespark.

- Pludselig så man, hvad der kan ske på en dødbold. Man ved, at alt kan ske der, men vi kom heldigvis på 2-1 og fik snakket lidt om løsninger i pausen.

- Jeg synes, at vi spillede en fornuftig anden halvleg, hvor vi fik sat flere løsninger og chancer sammen, og vi vandt vel fuldt fortjent, siger Jess Thorup.

FCK har leveret flere overbevisende præstationer i europæisk fodbold i denne sæson, men Kevin Diks kunne fornemme, at holdet ikke ramte sit topniveau torsdag aften.

- Det var ikke vores bedste kamp og heller ikke min. Men det vigtigste er, at vi har seks point efter to kampe. Selvfølgelig ved vi, at vi skal gøre det bedre, men vi fik tre point.

- Vi traf nogle forkerte beslutninger med bolden, og der kan vi gøre det meget bedre, siger han om FCK's svære periode i første halvleg.

FCK fører gruppe F med to point ned til græske Paok.