Thorup håber på hurtig trænerafklaring i FC Midtjylland

Med en sejr på 4-0 over randrusianernes bundhold overtog ulvene førstepladsen i landets bedste fodboldrække, hvor holdet er et point foran Brøndby.

Træner Jess Thorup har kontraktudløb efter denne sæson, men han skal nu til forhandlinger om sin fremtid med direktør Claus Steinlein. Og træneren håber snart at kunne få styr på sin fremtid.

- Jeg har hele tiden sagt, at fokus ikke skulle være på mig, men på holdet. Men jeg går ikke på ferie lige nu, og jeg går ud fra, at vi går i gang med den snak, vi skal have, i den nærmeste fremtid, siger Jess Thorup.

Han er efter eget udsagn mere end glad for at blive i sin nuværende klub, hvor han har et halvt år tilbage af kontrakten.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at når jeg er et sted, bringer jeg al min energi ind i det, og det gør jeg også i FC Midtjylland. Jeg har som udgangspunkt et halvt års kontrakt tilbage, men jeg er så glad for at være i klubben.

- Jeg har et fantastisk trænerteam omkring mig, der arbejder stenhårdt hver dag, og jeg glæder mig, hver gang jeg kører til træning. Jeg har en noget nær perfekt trup og et akademi, der leverer fantastiske talenter, siger han.

- Så som udgangspunkt er jeg megainteresseret i at blive i klubben, men der skal jo to til en tango. Men nu har jeg budt op til dans, så må vi se, om den anden vil være med.

FC Midtjylland går til vinterpause med 44 point for 19 kampe, hvilket er et point mere end Brøndby. Mandagens 4-0-afklapsning af Randers var FCM's tiende sejr i holdets sidste 11 ligakampe.