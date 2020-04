Thorup glæder sig over afklaring efter belgisk sæsonstop

Det er tilfældet, efter at den belgiske ligaforening har valgt at lukke sæsonen ned, som dermed ikke bliver færdigspillet, på grund af coronavirus.

Der er et sæt sølvmedaljer på vej til Jess Thorup og resten af den belgiske fodboldklub Gent.

En beslutning, der ganske vist skal godkendes på en generalforsamling. Det anses dog som en formalitet.

Gent slutter på andenpladsen bag førerholdet Club Brugge, der kåres som mester.

For Jess Thorup er det dog ikke så meget andenpladsen, som det, at der er kommet en afklaring, han glæder sig over.

- Vi har fået en afgørelse i dag, og det tror jeg, vi alle er glade for, siger han i et interview til Viaplay Sport Live.

Gent-træneren er stolt over, at ligaforeningen har turdet tage beslutningen om at lukke sæsonen ned som den første større fodboldliga i Europa.

- Jeg tror, der vil være flere lande, der følger efter, fordi landene har så meget andet at se til og tage hensyn til i øjeblikket i forhold til folks sundhed, siger Thorup.

Han har stået i spidsen for den belgiske klub siden oktober 2018.